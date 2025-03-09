الامارات | الإماراتية مينة المزروعي ترفع علم الأولمبياد الخاص في افتتاح الألعاب العالمية الشتوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت مينه المزروعي، لاعبة الأولمبياد الخاص الإماراتي، في رفع علم الأولمبياد الخاص في افتتاح الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص - تورين 2025، التي انطلقت مساء أمس في إيطاليا.

تأتي هذه المشاركة كتأكيد على التطور الكبير الذي حققه الأولمبياد الخاص الإماراتي في دمج أصحاب الهمم في المجتمع من خلال الرياضة، كما أن اختيار لاعبة من برنامج الأولمبياد الخاص الإماراتي، من بين 1500 لاعب وشريك موحد من 102 دولة يشاركون في الألعاب، هو اعتراف دولي بقوة وتأثير الدعم المستمر الذي توليه دولة الإمارات لأصحاب الهمم، وحرصها الدائم على توفير الفرص والمشاركة الفعّالة لهم في المحافل العالمية.

وقال طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي ورئيس بعثة الدولة إلى تورين 2025: «منذ ألعاب أبوظبي 2019، شهدنا حقبة جديدة من التمكين والتميز لأصحاب الهمم في مجال الرياضة. وحرصنا على الاستثمار في استراتيجية دعم ذوي التحديات الذهنية والنمائية التي تتبناها القيادة الرشيدة، وبالجهود المتواصلة تمكنا من تحقيق تطور ملحوظ في تأهيل وتمكين أولادنا وبناتنا من اللاعبين في الأولمبياد الخاص الإماراتي. وكلنا اليوم فخر ونحن نشهد لاعبتنا مينه المزروعي تنجح في تمثيل بلادها بأفضل صورة، وهذا إنجاز يعكس العمل الدؤوب والبرامج التدريبية التراكمية التي استفاد منها اللاعبون».

وأضاف الهاشمي: «مشاركة مينه المزروعي في مراسم الافتتاح تمثل لحظة فخر واعتزاز لجميع الإماراتيين، وتؤكد التزام الدولة العميق بدعم وتمكين أصحاب الهمم، ليكونوا جزءًا لا يتجزأ من نجاحات الوطن في مختلف المجالات، أتمنى لفريق الإمارات التوفيق والنجاح في كل المنافسات، ونحن واثقون بأنهم سيبهرون العالم كما فعلوا دائمًا».

وتضم بعثة الأولمبياد الخاص الإماراتي المشارك في الألعاب العالمية الشتوية في تورينو 2025 30 شخصا، منهم 11 لاعبًا ولاعبة من أصحاب الهمم.