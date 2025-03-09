شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات سرية لتأمين زيزو من الرحيل.. تفاصيل خطة الزمالك لتجديد عقد اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

تكثف لجنة التخطيط بـ نادى الزمالك من خطواتها لتوفير السيولة المالية لتجديد عقود اللاعبين التى تنتهى آخر الموسم، وعلى رأسهم أحمد مصطفى "زيزو"، خاصة أنه من أبرز اللاعبين الذين لم يتوصل معهم مسئولو القلعة البيضاء إلى اتفاق حتى الآن بسبب بعض الخلاف فى وجهات النظر على المقابل المادي.

وفى أول يونيو 2025 سيكون من حق زيزو الانتقال إلى أي نادٍ فى صفقة انتقال حر دون الرجوع إلى الزمالك، خاصة أنه فى ذلك الوقت سيكون الموسم الكروى 2024-2025 انتهى بالفعل وأسدل الستار على المنافسات في مصر.

لجنة التخطيط تحاول الاستعانة ببعض رجال الأعمال الكبار فى لجنة الاستثمار والتنمية من أجل الدخول معهم على خط المفاوضات مع اللاعب، وطمأنته على مستقبله مع الفريق الأبيض، فى الوقت الذى يعانى منه النادى من الأزمات المالية.

وعقد أحد رجال الأعمال الكبار جلسة مع اللاعب خلال الأيام الماضية فى مكتبه، ووعده بتنفيذ طلباته المادية، وطالبه بعدم الاستعجال، خاصة فى ظل الظروف الحالية التى يعانى منها النادي، وأكد له أنه سيتم الوصول إلى صيعة اتفاق لتجديد العقد قريبا.

وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أن أحمد مصطفى زيزو لا يحق له التوقيع لأي نادٍ في الفترة الحالية دون موافقتهم خلال فترة سريان عقده مع النادي الأبيض حتى نهاية الموسم، لأنه فى الفترة المحمية بموجب لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وأكد المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن اللوائح تمنع زيزو من التوقيع لأي نادٍ رغم انتهاء عقده آخر الموسم، موضحاً أن زيزو يمكنه التفاوض مع أي نادٍ فى الفترة الحالية لكن لا يحق له التوقيع دون موافقة نادي الزمالك والاستئذان منه وذلك حسب اللوائح والقوانين.

‏وكشف المصدر أن عقد أحمد سيد زيزو حتى نهايته فترة محمية ولا يحق له التوقيع مع نادٍ آخر إلا بموافقة الزمالك لأن مدة العقد الحالى 3 سنوات وتم توقيعه وعمره أقل من 28 سنة، وبالتالي هو فى الفترة المحمية حسب لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وأوضح المصدر أن الفترة المحمية هي ثلاثة مواسم كاملة، أو ثلاث سنوات، أيهما تأتي أولا، تبدأ بعد سريان العقد، إذا تم توقيعه قبل بلوغ اللاعب المحترف 28 عاما وهو ما حدث مع زيزو، وفترة موسمين كاملين، أو سنتين، أيهما تأتي أولا، تبدأ بعد سريان العقد، إذا تم توقيعه بعد بلوغ اللاعب المحترف سن 28 عاماً.