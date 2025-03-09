شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات سرية لتأمين زيزو من الرحيل.. تفاصيل خطة الزمالك لتجديد عقد اللاعب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالأحد، 09 مارس 2025 02:50 م
تكثف لجنة التخطيط بـ نادى الزمالك من خطواتها لتوفير السيولة المالية لتجديد عقود اللاعبين التى تنتهى آخر الموسم، وعلى رأسهم أحمد مصطفى "زيزو"، خاصة أنه من أبرز اللاعبين الذين لم يتوصل معهم مسئولو القلعة البيضاء إلى اتفاق حتى الآن بسبب بعض الخلاف فى وجهات النظر على المقابل المادي.
لجنة التخطيط تحاول الاستعانة ببعض رجال الأعمال الكبار فى لجنة الاستثمار والتنمية من أجل الدخول معهم على خط المفاوضات مع اللاعب، وطمأنته على مستقبله مع الفريق الأبيض، فى الوقت الذى يعانى منه النادى من الأزمات المالية.
وعقد أحد رجال الأعمال الكبار جلسة مع اللاعب خلال الأيام الماضية فى مكتبه، ووعده بتنفيذ طلباته المادية، وطالبه بعدم الاستعجال، خاصة فى ظل الظروف الحالية التى يعانى منها النادي، وأكد له أنه سيتم الوصول إلى صيعة اتفاق لتجديد العقد قريبا.
وأكد المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن اللوائح تمنع زيزو من التوقيع لأي نادٍ رغم انتهاء عقده آخر الموسم، موضحاً أن زيزو يمكنه التفاوض مع أي نادٍ فى الفترة الحالية لكن لا يحق له التوقيع دون موافقة نادي الزمالك والاستئذان منه وذلك حسب اللوائح والقوانين.
وأوضح المصدر أن الفترة المحمية هي ثلاثة مواسم كاملة، أو ثلاث سنوات، أيهما تأتي أولا، تبدأ بعد سريان العقد، إذا تم توقيعه قبل بلوغ اللاعب المحترف 28 عاما وهو ما حدث مع زيزو، وفترة موسمين كاملين، أو سنتين، أيهما تأتي أولا، تبدأ بعد سريان العقد، إذا تم توقيعه بعد بلوغ اللاعب المحترف سن 28 عاماً.
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