شكرا لقرائتكم خبر عن 6 حكام مصريين يتوجهون لكوت ديفوار اليوم للمشاركة فى معسكر النخبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر القاهرة مساء اليوم الحكام المصريون المختارون للمشاركة فى معسكر نخبة قارة أفريقيا، المقرر إقامته بكوت ديفوار لمدة خمسة أيام.

واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 6 حكام مصريين للدخول فى معسكر حكام النخبةA ، المقرر إقامته فى كوت ديفوار خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس الجاري.

والحكام المختارون هم: أمين عمر ومحمد معروف ومحمود البنا (حكام الساحة)، محمود أبوالرجال وأحمد حسام طه (حكمان مساعدان)، وحكم الفيديو محمود عاشور، حيث سيشارك هؤلاء في مباريات الحسم لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وكذلك المواجهات الحاسمة لدوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.

وشهد التحكيم خلال الفترة الأخيرة اختيارات لعدد من الحكام المصريين، أمين عمر ومحمد معروف ومحمود عاشور ومحمود أبوالرجال، ضمن الترشيحات لكأس العالم 2026 وكذلك أمم أفريقيا 2025 .