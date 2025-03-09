شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم يؤكد جاهزيته لتدعيم دفاع الأهلي أمام الزمالك فى مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

تأكدت جاهزية ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، للمشاركة في مباراة الزمالك المُقبلة بعدما تعافى تماماً للشفاء من إصابته الأخيرة بمزق في العضلة الخلفية، وتعرض لها خلال مباراة بيراميدز التي أقيمت 26 يناير الماضي، وانتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وخاض ياسر إبراهيم على مدار الفترة الماضية برنامجاً تأهيلياً للتعافي من الإصابة، وشارك في تدريبات الفريق الجماعية الأخيرة، ليؤكد جاهزيته للمشاركة مع الفريق في مباراة الزمالك، ويبقي الأمر متروك لرؤية الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء أمس عقب راحة 48 ساعة حصل عليها عقب الفوز على طلائع الجيش مساء الأربعاء الماضي في ختام منافسات المرحلة الأولى لبطولة الدوري، ويستعد المارد الأحمر لمواجهة الزمالك المُرتقبة المقرر لها التاسعة والنصف مساء بعد غد، الثلاثاء، في الجولة الإولى من منافسات المرحلة الثانية لحسم بطولة الدوري.

مباراة الأهلى والزمالك تقام فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دوري نايل" بنظامه الاستثنائي.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 39 نقطة جمعهم من 17 مباراة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 جمعها من نفس عدد المباريات.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.