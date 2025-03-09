شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يؤكد جاهزيته لاستضافة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 09 مارس 2025 02:15 م

أعلنت الصفحة الرسمية لهيئة استاد القاهرة جاهزية الملعب لاستضافة مباراة الأهلى والزمالك ، المحدد لها فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دوري نايل" بنظامه الاستثنائي.



صفحة استاد القاهرة

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 39 نقطة جمعهم من 17 مباراة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 جمعها من نفس عدد المباريات.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى والزمالك فى الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.