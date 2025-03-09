شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وسموحة فى سوبر سيدات اليد الليلة والان مع تفاصيل الخبر

تقام مساء اليوم، الأحد مواجهة فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلى أمام سموحة في السوبر المحلى على صالة حسن مصطفي بمدينة السادس من أكتوبر.

تقام مباراة الأهلى وسموحة فى سوبر سيدات اليد فى التاسعة مساء اليوم. ويقام اللقاء بحضور عدد محدد من كلا الناديين وأعضاء مجالس الإدارات.

فيما يقام سوبر رجال اليد الجمعة المقبل بين الأهلي مع سبورتنج علي نفس الصالة في نفس التوقيت.

وواصل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلي صدارة ترتيب دوري محترفي كرة اليد للموسم المحلي 2024-2025 بعد انتهاء الجولة التاسعة بالمرحلة النهائية بالدوري برصيد 33 نقطة.

فيما حل الزمالك في المركز الثاني برصيد 28 نقطة ومن بعده سبورتنج ثالثا برصيد 24 نقطة ثم سموحة رابعا برصيد 18 نقطة ، يليه البنك الأهلي خامسا برصيد 13 نقطة .

ومن المقرر أن تقام الجولة العاشرة يوم 21 مارس الجاري بلقاءات بين كلا من ، سموحة مع الزمالك و طلائع الجيش مع الأهلي و سبورتنج مع البنك الأهلي و الزهور مع هليوبوليس .

فيما توج فريق كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب دوري المرتبط بالمحترفين مواليد 2004 رسميا بالفوز علي نظيره البنك الأهلي في الختام.