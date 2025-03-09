شكرا لقرائتكم خبر عن رقم وحكاية.. 9 مرات متتالية تفرض هيمنة الأهلي على درع الدورى والان مع تفاصيل الخبر

تمتلك الأرقام لغة واقعية لا تعرف المجاملة، حيث تعكس إنجازاً ونجاحاً لصاحبه، أو تكشف عن قصور وتراجع، وفي الرياضة المصرية التي تزخر بشكل عام بالعديد من المعلومات الرقمية، نجد العديد من الحقائق المختلفة، بعضها يندرج تحت خانة الإنجازات والبعض الآخر تحت خانة الإخفاقات نرصدها على مدار حلقات مختلفة خلال شهر رمضان المبارك.

حكاية اليوم ترصد إنجازاً حققه النادي الأهلي فى التتويج ببطولة الدوري العام لـ 9 مرات متتالية كأكثر الأندية المشاركة في البطولة، بالتتويج المتتالي.

الأهلي هو الأكثر تحقيقا للقب الدوري بشكل عام برصيد 44 لقباً وبشكل متتالٍ، حيث يعد الأهلي الفريق الوحيد بين كافة فرق المسابقة الذى حقق اللقب 3 مرات متتالية فأكثر، وينافس الأهلي نفسه فى هذا الأمر بعدما تمكن من تحقيق اللقب 9 مواسم متتالية عندما هيمن على لقب البطولة لحظة انطلاقها عام 1948 وحتى مطلع الستينيات.

وعاد الأهلي في حقبة التسعينيات وفاز بدرع الدوري 7 مواسم متتالية، وفي الألفية الجديدة نجح الأهلي فى تحقيق اللقب 8 مواسم متتالية.

كما يعد الأهلي أكثر الفرق حصدًا للقب الدوري دون أن يتلقى أي خسارة وكان آخرها موسم 2016-2017، عندما خاض 34 جولة، فاز في 25 مباراة وتعادل في 9 مباريات ولم يخسر.

الأهلي صاحب لقب أقوى خط دفاع في تاريخ الدوري عندما استقبلت شباكه هدفين فقط على مدار موسم 1974-1975، بالإضافة إلى موسم 2005-2006 والذي شهد استقبال شباك الأهلي إلى 6 أهداف فقط.

ويعد البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق هو أكثر المدربين حصولاً على لقب الدوري المصري بـ6 مرات، و يعد حسام البدري أكثر المدربين المصريين إحرازًا للقب بـ3 مرات، والاثنين حققا البطولات مع الأهلي.