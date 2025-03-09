شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات مكثفة من جهاز الزمالك مع زيزو من أجل القمة وعدم التفكير فى التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني لفريق الزمالك ، بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، على التحدث مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، حول ضرورة التركيز داخل الملعب فقط، وعدم الانشغال بملف تجديد تعاقده أو الرحيل عن القلعة البيضاء.



جاء حديث الجهاز الفني مع زيزو في ظل الانباء الكثيرة التي ترددت فى الساعات الماضية حول مفاوضات من جانب أندية مصرية مع اللاعب، لينتقل إليها مجانًا مع بداية الموسم المقبل، في ظل انتهاء عقده مع الزمالك. وشدد الجهاز الفني على زيزو ضرورة التركيز وإظهار مستواه الطبيعى خلال تلك المواجهة، والرد على كافة المشككين، ومساعدة فريقه في الفوز وحصد النقاط الثلاث.

زيزو يرتبط بعقد مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي نادٍ خلال الفترة الحالية خاصة في ظل عدم توقيعه على أية عقود جديدة مع فريقه الحالى.