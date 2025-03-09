شكرا لقرائتكم خبر عن سهرات رمضانية رياضية لجماهير الأهلي والزمالك فى الألعاب الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 09 مارس 2025 01:45 م

يشهد شهر رمضان الكريم هذا العام سهرات رمضانية رياضية لجماهير الأهلى والزمالك على صعيد الألعاب الجماعية، سواء كرة القدم أو الكرة الطائرة رجال وسيدات.

نجح فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي فى التتويج بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-2 على صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر.

وأقيمت مباريات سوبر الرجال للموسم المحلي 2023-2024 بحضور جماهيري، وفقا لقرار الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

فيما يقام لقاء قمة جديد الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، حينما يفتتح الأهلي مشواره في الدور الثاني من الدوري بخوض مباراة صعبة أمام الزمالك فى قمة لقاءات المسابقة..

كما تستضيف صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر مواجهات بلاى أوف نصف نهائى دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على مدار يومى 16 و18 مارس الجارى، بينما تم تحديد يوم 19 من نفس الشهر لإقامة مباراة فاصلة إن وجدت.

ويتنافس فى قبل النهائى على مدار اليومين الاتحاد السكندرى مع بتروجت والزمالك مع الأهلى.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة استضافة صالة زويل بالسادس من أكتوبر مواجهات بلاي أوف نهائي دوري السيدات الممتاز للموسم المحلي 2024-2025 بين الأهلي والزمالك يومي 14 و15 مارس الجاري.

كما تم تحديد 17 مارس الحالي لإقامة مباراة فاصلة أن وجدت، بينما يتنافس سبورتنج ووادي دجلة علي المركزين الثالث والرابع.