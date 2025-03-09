شكرا لقرائتكم خبر عن أنيس بوجلبان يبدأ رحلة استكشاف بيراميدز قبل مواجهة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يعكف المدرب التونسي أنيس بوجلبان ، المدير الفني للنادي المصري ، على مراجعة المباريات الأخيرة لفريق بيراميدز، ومن بينها مواجهة سيراميكا الأخيرة في الدوري والمقاولون العرب في كأس مصر؛ لاستكشاف أهم نقاط القوة والضعف لدى السماوي، قبل الصدام المرتقب بالدوري.

ويستأنف فريق الكرة الأول بالنادي المصري بقيادة التونسي أنيس بوجلبان، تدريباته اليوم الأحد، بعد وداع دور الـ 16 بكأس مصر، بعد الهزيمة أمام البنك الأهلي باستاد برج العرب مساء الجمعة الماضى بثلاثة أهداف مقابل هدف وخروجه من بطولة الكأس.

ويستعد المصري لمواجهة بيراميدز المرتقبة، والتي تجمع الفريقين في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الأربعاء المقبل باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني من عمر بطولة الدوري.

وكان المصري فاز في مباراة الجولة 17 والأخيرة من عمر الدور الأول ببطولة الدوري، على مودرن سبورت بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليرفع الفريق الببورسعيدي رصيده إلى 30 نقطة خلال، ويسيطر على المركز الرابع في المربع الذهبي بعد انتهاء الدور الأول، بعدما خاض 17 مباراة ، فاز خلالهم في 8 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 11 آخرين.