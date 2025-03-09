شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفرض حظراً إعلامياً على لاعبيه قبل مواجهة الزمالك فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

فرض جهاز الكرة بالنادى الأهلى حظراً إعلامياً على لاعبى فريقه قبل مواجهة الزمالك، المقرر لها التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بمسابقة الدوري المصري.

وطالب الجهاز الفنى لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الإعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور مباراة القمة التى تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء، لاسيما أن نتيجتها مؤثرة في تحديد بطل الدوري هذا الموسم.

ويفتتح الأهلي مشواره في الدور الثاني من الدوري بخوض مباراة صعبة أمام الزمالك في قمة لقاءات المسابقة، وحقق المارد الأحمر الفوز على حساب طلائع الجيش بهدفين دون رد فى الجولة الاخيرة عن طريق جراديشار ومروان عطية.

مباراة الأهلى والزمالك تقام فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دوري نايل" بنظامه الاستثنائي.

ويأتى هذا التوجه لفرض سياج من السرية والتركيز على استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة التى يتطلع للفوز بها، بعدما فقد الفريق 12 نقاط في الدوري المصري بعد سقوطه في فخ التعادل 6 مرات منذ بداية الموسم.

وطالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق بالتركيز في مباراة القمة، مؤكداً على ضرورة تحقيق الانتصار للحفاظ على درع الدوري للموسم الثالث على التوالي داخل القلعة الحمراء.

وأخطر الجهاز الفني لاعبيه في التدريبات الأخيرة بتنظيم تعاملهم مع وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها، لمنع التعرض لأي مشكلة عامة سواء رياضية أو غيرها، مع إتاحة التعامل في المناسبات الاجتماعية فقط سواء التهاني أو التعازي أو أي أمور إنسانية أخرى.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف ثم فاز على غزل المحلة بهدف دون رد ثم فاز على الإسماعيلى برباعية دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق ثم فاز على حرس الحدود بهدف دون رد ثم فاز على طلائع الجيش بهدفين دون رد.