شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. ممارسة الفروسية تسهل عملية الهضم والتخلص من التشنجات والان مع تفاصيل الخبر

عالم الرياضة ملىء بالمعلومات، سواء علي الصعيد التاريخي للألعاب أو فوائد الممارسة، ولأن العقل السليم دائما فى الجسم السليم".. مقولة دائماً ما تنطبق على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد.

كثير من ممارسي الرياضة يمارسونها دون التعرف علي فوائد اللعبة، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد ممارسة الفروسية التي تمارس في الأندية علي نطاق واسع، خاصة على صعيد أولاد الذوات.

الفروسية لها فوائد مهمة، منها تخفيف الوزن والتوتر وتقليل الأمراض المتعلقة بالمفاصل.

فوائد لعبة الفروسية

1. تنشّط الدورة الدموية.

2. ⁠تخفيف التوتر .

3. ⁠تُقوِّي التركيز لدى الإنسان.

4. ⁠تقوّي العضلات وتمنع تقلصاتها.

5. ⁠تقوي القلب وتُحسّن أداء الأوعية الدموية والشرايين.

6. ⁠مهمة للذين يعانون من الشلل الدماغي والذي يؤثر على الحركة.

7. ⁠تزيد من ثقة الشخص بنفسه كما تُعلّم الإنسان الصبر.

8. ⁠تساعد على تخفيف الوزن خاصّةً عند البطن والأرداف فهي تحرق الدهون.

9. ⁠حرق السعرات الحرارية، وتُسهِّل عملية الهضم أيضاً.

10. ⁠تُخفّف التشنّجات مما يعمل على علاج المَشاكل المُتعلّقة بالمفاصل.