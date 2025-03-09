شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآت خاصة للاعبي الزمالك للفوز على الأهلي فى مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد بعض رجال الأعمال المحبين لنادي الزمالك مكافآت مالية خاصة للاعبين من أجل تحفيزهم لتحقيق الفوز على الأهلي فى مباراة القمة، المقرر لها التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولي من الدور الثاني من مسابقة الدوري.

وحرص محبو الزمالك على تشجيع اللاعبين وحثهم على تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط من الغريم التقليدي، والعمل على الظهور بمستوى مميز خلال اللقاء الذى ينتظره جميع عشاق الساحرة المستديرة.

في الوقت ذاته، سيعقد أحمد حسام ميدو وحازم إمام عضوا لجنة التخطيط بالقلعة البيضاء جلسة مع اللاعبين للتحدث عن مدي اهمية مباراة القمة، خاصة أنها المواجهة الثانية بين الفريقين فى فترة قليلة جدا، حيث تعادل الفريقان بنتيجة 1 - 1 في المباراة التي جمعتهما بالجولة الخامسة عشرة من عمر الدوري.

ويرغب حازم إمام وميدو في رفع الروح المعنوية لدى اللاعبين لزيادة التركيز في المباراة، خاصة وأن القمة 129 شهدت قوة وندية من الفارس الأبيض أمام الأهلي الذي يضم وسط صفوفه عناصر على أعلى مستوى.