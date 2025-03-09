شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتوى غضب عمر الساعي قبل مواجهة الزمالك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

حرص عمر الساعى، لاعب خط وسط النادى الأهلى، على عقد جلسة مع محمد شوقى نائب المدير الرياضى بالفريق؛ للاستفسار عن أسباب خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر فى المباريات الأخيرة.

من جهته طلب شوقى من عمر الساعي عدم الاستسلام بسبب الغياب عن مباريات الفريق الأخيرة، مشددا له على ضرورة الابتعاد عن ضغوط الجماهير والسويشيال ميديا والتركيز في التدريبات فقط من أجل الحصول على فرصة الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر. وأوضح محمد شوقي للاعب الفريق القادم الصيف الماضي من الإسماعيلي أن الفرصة ستأتي له قريباً وعليه أن يستغلها، مؤكداً له قناعة الجميع فى النادي بقدراته، لذا تم رفض العروض التي وصلته خلال انتقالات يناير الشتوية الماضية.

ويفتتح الأهلي مشواره في الدور الثاني من الدوري بخوض مباراة صعبة أمام الزمالك في قمة لقاءات المسابقة، وحقق المارد الأحمر الفوز على حساب طلائع الجيش بهدفين دون رد فى الجولة الاخيرة عن طريق جراديشار ومروان عطية.

مباراة الأهلى والزمالك تقام فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دوري نايل" بنظامه الاستثنائي.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف ثم فاز على غزل المحلة بهدف دون رد ثم فاز على الإسماعيلى برباعية دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق ثم فاز على حرس الحدود بهدف دون رد ثم فاز على طلائع الجيش بهدفين دون رد.