شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يطلب تقريراً مفصلاً من جهاز الزمالك عن الأهلي قبل قمة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالي جوزيه بيسيرو ، المدير الفني للزمالك، من جهازه المعاون إعداد تقرير مفصل عن الأهلي، وكافة الأمور التي تغيرت منذ المباراة التى جمعتهما فى الأسبوع الخامس عشرة بالدوري. ويرغب الخواجة البرتغالي فى الوقوف على كل كبيرة وصغيرة فى الفريق المنافس حتي يتمكن من رسم خطته فى المباراة، لاسيما أن اللقاء الماضي كان الأهلي يعاني من بعض الغيابات، على عكس اللقاء المقبل الذي يستعيد فيه المارد الأحمر أغلب العناصر الأساسية.

ورفع جوزيه بيسيرو حالة الطوارئ داخل القلعة البيضاء استعداداً لمواجهة الأهلى، المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لمسابقة الدورى المصري الممتاز.

وفرض بيسيرو حظراً إعلامياً على لاعبى الزمالك، وطالبهم بعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعى حتى لا يؤثر هذا الأمر على تشتت تركيزهم، وطالبهم بالفوز وحصد الثلاث نقاط للحفاظ على حظوظ الفريق فى المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.



وشدد بيسيرو على لاعبى الزمالك بعدم الاستسلام لفكرة ضياع لقب الدورى هذا الموسم، محذراً من تأثير هذه النغمة على تركيزهم، وأكد لهم أن الفوز على الأهلى فى مباراة القمة الثلاثاء المقبل تعادل 6 نقاط، والانتصار فيها يعنى الإبقاء على آمال الفريق الأبيض فى المنافسة.

وواصل بيسيرو فرض السرية على تدريبات الفريق من خلال منع التصوير ورفض تواجد أي شخص خارج منظومة الفريق داخل ملعب النادي، كما طلب من "أمن" النادي منع أي شخص يحاول تصوير المران حتى لو من خارج الزمالك أو من على أسطح المباني المجاورة للنادي حفاظاً على سرية التدريبات.