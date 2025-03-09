شكرا لقرائتكم خبر عن أنيس بوجلبان يعالج أخطاء المصري بعد وداع الكأس والان مع تفاصيل الخبر

يعكف الجهاز الفني للنادي المصري ، بقيادة التونسي أنيس بوجلبان ، على مراجعة الأخطاء التي وقع فيها الفريق البورسعيدي خلال المباراة الماضية أمام البنك الأهلي، والتي جمعت الفريقين فى دور الـ 16 بكأس مصر باستاد برج العرب مساء الجمعة الماضى، وانتهت بهزيمة المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف وخروجه من بطولة الكأس.

ويعود فريق المصري لاستئناف تدريباته بمعسكره في الكلية الحربية، استعداداً لمواجهة بيراميدز المرتقبة، والتي تجمع الفريقين في التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني من عمر بطولة الدوري.

وكان المصري فاز في مباراة الجولة 17 والأخيرة من عمر الدور الأول ببطولة الدوري، على مودرن سبورت بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليرفع الفريق الببورسعيدي رصيده إلى 30 نقطة خلال، ويسيطر على المركز الرابع في المربع الذهبي بعد انتهاء الدور الأول، بعدما خاض 17 مباراة ، فاز خلالهم في 8 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 11 آخرين.