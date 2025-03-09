شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي ينهى إجراءات سفر خالد النبريصى للالتحاق بمنتخب فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 09 مارس 2025 06:00 ص

أنهى الجهاز الإداري بالنادى الإسماعيلى إجراءات سفر لاعبه الفلسطيني خالد النبريصى مهاجم الفريق للمشاركة مع منتخب بلاده فى الأجندة الدولية.

وتلقى الإسماعيلي فاكسًا رسميًا من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بشأن استدعاء مهاجم الفريق الأول خالد النبريصي لصفوف منتخب بلاده.

ويستعد منتخب فلسطين لخوض مواجهتين أمام الأردن والعراق في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة.

من جانبه، عبر المهاجم الفلسطيني عن بالغ سعادته بتمثيل منتخب بلاده، مؤكدًا أن الإسماعيلي هو صاحب الفضل الأول في استعادة مستواه من أجل الانضمام لصفوف المنتخب.

وأكمل تصريحاته: "تمثيل منتخب بلادي هو شرف يتمناه أى لاعب، وأنا سعيد للغاية بهذه الثقة من جانب الجهاز الفني".

استقر مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن على تعيين عماد سليمان رئيسا لقطاع الكرة خلفا لـ علي أبو جريشة الذي اعتذر عن عدم الاستمرار فى منصبه، كما تم الاتفاق على تعيين أحمد العجوز نائبا لرئيس قطاع الكرة.

على صعيد متصل، استقر مجلس الإسماعيلى على الاكتفاء بالفترة التى قادها عماد سليمان مديراً فنياً للفريق وتقرر إسناد المهمة لتامر مصطفى لقيادة الدراويش فى مباريات الهروب من الهبوط بعدما أنهى الدراويش الدور الأول فى المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة بعد التعادل مع زد بهدفين لمثلهما فى آخر الجولات.

واستقر مجلس الإسماعيلى على تشكيل الجهاز الفنى الجديد لفريق الكرة بعد توجيه الشكر لـ عماد سليمان المدرب الحالى، ويقود الجهاز الفنى للنادى لنهاية الموسم مكون من: تامر مصطفى مديراً فنياً، وأحمد صديق مدرباً عاماً، وأحمد الجمل وعبد الله الشحات مدربين مساعدين، فيما يقوم محمد يونس بمهمة تدريب حراس المرمى، والتونسى أيمن حبيبى معدا بدنيا.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش الخميس المقبل باستاد جهاز الرياضة فى الجولة الأولى من الدور الثاني للمسابقة.

ويدخل الإسماعيلي الدور الثاني من بطولة الدوري المصري محتلا المركز السابع برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش فى المركز الثاني برصيد 21 نقطة.