شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة عرفي تتوج ببطولة نيوزيلندا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 09 مارس 2025 05:07 ص

توجت البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي، ببطولة نيوزيلندا المفتوحة للاسكواش، والتى أقيمت خلال الفترة بين 4 إلى 9 مارس الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، لتندرج فئة البطولات الفضية.

وفازت أمينة عرفي في المباراة النهائية على اليابانية ساتومي واتنبي بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 38 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-8, 11-5.

وشهدت البطولة مشاركة 5 لاعبات فى منافسات السيدات من مصر وهن، أمينة عرفى، روان العربى، هنا معتز، نور هيكل، وسلمى هانى، بينما يشارك لاعب واحد فقط فى منافسات الرجال وهو يحيى النوسانى.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي الجديد فى شهر مارس الجاري، وواصل نجوم الاسكواش المصرى سيطرتهم التصنيف العالمى، وواصل على فرج لاعب وادى دجلة تصدره لتصنيف الرجال للأسبوع الـ91 على التوالى، فيما واصلت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز سيطرتها على قمة تصنيف السيدات للأسبوع الـ 13.

وتقدم كريم عبد الجواد مركزاً ليحتل التصنيف الثامن بعد تتويجه مؤخراً ببطولة قطر، بينما تراجع مازن هشام مركزين ليستقر في التصنيف التاسع.