شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك ويتوج بلقب بطل كأس السوبر المصرى للكرة الطائرة رجال والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 09 مارس 2025 02:11 ص

القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد و عمر مراد و تصوير حسن محمد

توج فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للموسم المحلي 2023-2024 بالفوز على الزمالك بنتيجة 3-2 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

تأهل الأهلى إلى النهائي بالفوز على نظيره بتروجت بنتيجة 3-0، بينما تأهل الزمالك بالفوز على سبورتنج بنتيجة 3-0 أيضا.

وأقيمت مباريات سوبر الرجال للموسم المحلي 2023-2024 بحضور جماهيري وفقا لقرار الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

وضرب فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك، موعدا مع الأهلي في بلاي أوف نصف الدوري الممتاز بعد الفوز على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3-0، في مباراة فاصلة لحسم المقعد الرابع في نصف نهائي دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024-2025.

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائي بعد الفوز على سموحة، وصعد أيضا بتروجت بعد الفوز على القناة، وكذلك الاتحاد السكندرى على حساب سبورتنج، وحسم الزمالك المتأهل الرابع علي حساب الطلائع.