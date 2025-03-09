شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الجولة الأولى للتتويج وتفادى الهبوط بالدوري.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق مباريات المرحلة الأولى من الدور الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتازالثلاثاء المقبل، سواء على صعيد مجموعة التتويج أو تفادى الهبوط، ويعد لقاء القمة المرتقب الذي يجمع الكبيرين الأهلي والزمالك هو أهم مواجهات هذه الجولة.

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام جديد يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية ، وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.

وتنطلق مباريات مجموعة المنافسة على اللقب في الدورى 11 مارس الجاري على مدار أيام، والتى تضم 9 فرق تنافس على لقب الدورى، وهي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصرى والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

ترتيب جدول الدوري المصرى بعد نهاية الدور الأول

يتصدر فريق بيراميدز ترتيب جدول الدوري المصرى بعد نهاية الدور الأول برصيد 42 نقطة، متفوقا على الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 39 نقطة، وحل نادى الزمالك ثالثا برصيد 32 نقطة، فيما جاء المصرى البورسعيدى فى المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

مباريات مرحلة التتويج بالدوري

الثلاثاء الموافق 11 مارس

الزمالك ضد الأهلي – 9:30 مساءً – إستاد القاهرة.

حرس الحدود ضد بتروجيت – 9:30 مساءً – إستاد حرس الحدود.

الأربعاء الموافق 12 مارس

فاركو ضد البنك الأهلي 9:30 مساءً – إستاد حرس الحدود.

بيراميدز ضد المصري – 9:30 مساءً – إستاد السويس الجديد.

وجاءت موعد مباريات مرحلة الهروب من الهبوط كالتالى:



الجولة الأولى

الثلاثاء 11 مارس

مودرن سبوت مع سموحة 9:30 مساء

الجونة مع الاتحاد السكندرى 9:30 مساء

الأربعاء 12 مارس

غزل المحلة مع زد 9:30 مساء

الخميس 13 مارس

طلائع الجيش مع الإسماعيلى 9:30 مساء

القناة الناقلة للدورى المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصري.



وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

وضمنت 9 أندية بشكل رسمي المشاركة في دورة التتويج وهي بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

وتلعب 9 أندية في مجموعة تجنب الهبوط وهي زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.