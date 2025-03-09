شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة أهلاوية.. مختار التتش يقود المارد الأحمر للتتويج بأول بطولة لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

على مدار التاريخ نجح النادى الأهلي فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 154 بطولة خلال 117 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907

وخلال أيام شهر رمضان الكريم يحرص ”الخليج 365” على التجول فى دولاب بطولات الأهلى للحديث عن بطولة تلو الأخرى.

ففى 28 مارس 1924 حقق الأهلى لقبه الأول كبطل لكأس مصر "كأس التفوق آنذاك"، بعد نجاحه فى الفوز على السكة الحديد بنهائى النسخة الثالثة للبطولة، فى المباراة المعادة بعدما تعادل الفريقان سلبيا فى المباراة الأولى التى أقيمت قبلها بأسبوعين، لم يكتف الأهلى بهدف واحد بل سجل أربعة أهداف فى فريق السكة الحديد القوى بقيادة أبو الكرة المصرية حسين حجازى.

سجل أهداف الأهلى محمود مختار التتش "هدفين"، وأحمد مختار، وخليل حسنى بينما سجل هدف السكة الوحيد حسين حجازى، لم تكتمل المباراة، بسبب أن جمهور السكة قد دخل الملعب قبل نهاية المباراة بعشر دقائق اعتراضا على هزيمة فريق حجازى.

مثل الأهلى: أحمد عسكر، أحمد سالم، محمد السيد، أحمد سليمان هيدنبراج، محمد على رسمى، رياض شوقى، جميل الزبير، أحمد مختار، محمود مختار التتش، خليل حسنى، عبد اللطيف الحسينى.

مثل السكة: محمود مرعى، محمد شميس، فؤاد الجميل، عبد السلام حمدى، على الحسنى، رزق الله حنين، جميل عثمان، السيد أباظة، حسين حجازى، على رياض، موسى سرى.

وإجمالا.. توج الأهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.



هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.