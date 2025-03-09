شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ اليوم الاستعداد لمباراة القمة بعد 24 ساعة راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الكرة الأول بنادي الزمالك اليوم، الأحد، الاستعداد لمواجهة الأهلي المقرر لها الثلاثاء المقبل، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة يوم واحد "24 ساعة" عقب تأهل الفريق لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ16 للبطولة، ليلتقي الأبيض مع سموحة في الدور التالي.

البرتغالي جوزيه بيسيرو فضل منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية بعد الفوز علي مودرن سبورت، خاصة أن المباراة امتدت للأشواط الإضافية، وهو ما قد يتسبب في إرهاق اللاعبين قبل مباراة القمة.

ومن المنتظر أن يشهد التدريب اليوم بعض عمليات الاستشفاء، خاصة للاعبين الذين شاركوا في لقاء مودرن حتى آخر دقيقة من أجل تجهيز جميع اللاعبين وعدم فقدان أي عنصر قبل اللقاء.

وفرض بيسيرو حظراً إعلامياً على لاعبى الزمالك، وطالبهم بعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعى حتى لا يؤثر هذا الأمر على تشتت تركيزهم، وطالبهم بالفوز وحصد الثلاث نقاط للحفاظ على حظوظ الفريق فى المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

وشدد جوزيه بيسيرو على لاعبى الزمالك بعدم الاستسلام لفكرة ضياع لقب الدورى هذا الموسم، محذراً من تأثير هذه النغمة على تركيزهم، وأكد لهم أن الفوز على الأهلى فى مباراة القمة الثلاثاء المقبل تعادل 6 نقاط، والانتصار فيها يعنى الإبقاء على آمال الفريق الأبيض فى المنافسة.