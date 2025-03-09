شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية حارس.. أحمد صابر أشهر حراس المقاولون والحاصل على كأس الأمم الأفريقية عام 98 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نتناول خلال شهر رمضان قصص وحكايات حراس المرمى الكبار الذين أثروا فى حياتنا الكروية وأصبحوا أساطير كروية نظرا للأرقام القياسية التى خاضوا بها مبارياتهم، سواء مع أنديتهم أو مع المنتخب الوطنى.

ونتحدث اليوم أحمد صابر حارس مرمى المقاولون العرب والمنتخب الوطنى الأسبق

المولد: ولد في 11 أبريل 1968

النشأة: قرية "شلشلمون" بمحافظة الشرقية

البداية: خاض أحمد صابر اختبارات المقاولون العرب عام 1986، واستمرت لمدة ثلاثة أشهر حتى تم قبوله في قطاع الناشئين بالنادى ، وكان عمره وقتها 19 عاماً

أول مباراة: أول مباراة لأحمد صابر مع المقاولون العرب كانت في موسم 1988-1989، أمام غزل المحلة وكان الأخير مضجج بالنجوم .

ألقابه مع المقاولون: شارك أحمد صابر مع المقاولون طيلة 16 عاماً، حقق فيها 4 ألقاب، بواقع 3 بطولات لكأس مصر ولقب كأس أفريقيا عام 1996 مع الفريق".

النجوم الذين عاصرهم: عاصر أحمد صابر العديد من النجوم مع المقاولون العرب ومنتخب مصر في مختلف الأجيال، مثل محمد رضوان وحمدي نوح، ناصر محمد علي، عبد الستار صبري، تامر مصطفى، وحمل شارة الفريق من عام 96 حتى اعتزاله عام 2004، وتمكن من خوض 300 مباراة برفقة ذئاب الجبل.

ألقابه مع المنتخب الوطنى: انضم أحمد صابر لقائمة المنتخب الوطنى خلال كأس الأمم الأفريقية 1998 ببوركينا فاسو والتي حصل الفراعنة على لقبها بعد الفوز في النهائي على جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين .