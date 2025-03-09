الامارات | فريق الإمارات بطل البادل في دورة ند الشبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق الإمارات للبادل بلقب بطولة ند الشبا لفرق البادل، التي أقيمت ضمن فعاليات النسخة الـ12 من «دورة ند الشبا الرياضية»، الحدث الرياضي الأكبر من نوعه، الذي أطلقه ويرعاه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ويُقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك في مجمّع ند الشبا الرياضي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بشعار «قدرات لا حدود لها».

وتوَّجَ الفائزين الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل، ووزير الرياضة الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، ونائب رئيس مجلس دبي الرياضي خلفان بلهول، كما حضر النهائي مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي للبادل النائب الثاني لرئيس اتحاد الإمارات للبادل، إسماعيل الهاشمي، وأمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ومساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة، والأمين العام لاتحاد الإمارات للبادل تنس، سعيد المري، ومدير الدورة، حسن المزروعي.

وفاز فريق الإمارات بلقب البطولة بعد تغلبه على حامل اللقب فريق هولندا في المباراة النهائية التي انتهت بنتيجة (2-0)، حيث أنهى الثنائي الإماراتي إجناسيو فيلارينو وإنريك جيوناجا الجولة الأولى أمام الثنائي الهولندي ماتس غروين وكاي غروين بنتيجة 2-6 و6-1 و6-0، وأكد الثنائي الإماراتي إنيغو غوفري وأرناو أياتس الجولة الثانية والمباراة مبكراً، بعد تغلبه على الثنائي الهولندي يانك فيرواتر ونيكولاس فان بيتو بنتيجة 6-1 و6-3، لتنتهي المباراة لمصلحة فريق الإمارات ويتوج باللقب.

وأجرت اللجنة المنظمة سحباً على جوائز جمهور المباراة، حيث فازت إحدى المشجعات بسيارة فورد تيريتوري.

سلة الكراسي المتحركة

تنطلق في الساعة 9:30 من مساء اليوم منافسات بطولة سلة الكراسي المتحركة في نادي دبي لأصحاب الهمم، إذ تقام أربع مباريات، يلتقي فيها فريق شرطة دبي مع فريق محاكم دبي الساعة 9:30 مساء، وفريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مع فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف الساعة 10:10 مساء، كما يلتقي فريق شرطة الشارقة مع فريق دائرة المالية في الساعة 10:50 مساء، فيما يلتقي فريق بلدية دبي مع فريق ماي دبي في الساعة 11:30 مساء.

ويتقابل غداً فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مع فريق ماي دبي، وفريق شرطة دبي مع دائرة المالية، وفريق هيئة تنمية المجتمع مع فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وفريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي مع فريق محاكم دبي.

وكانت اللجنة المنظمة قد أجرت في وقت سابق مراسم قرعة البطولة في نادي دبي لأصحاب الهمم، بحضور الإداريين من الفرق المشاركة في البطولة، حيث أسفرت عن مجموعتين، ضمت الأولى فرق: شرطة دبي حامل لقب البطولة، إضافة إلى شرطة الشارقة، ودائرة المالية، ومحاكم دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، فيما ضمت الثانية فرق: الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وبلدية دبي، وماي دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة تنمية المجتمع.

قرعة شد الحبل

أجرت اللجنة المنظمة مراسم قرعة بطولة شد الحبل، التي تنطلق بعد غد وسط ترقب لمنافسات مثيرة في ثلاث فئات، هي: فئة الناشئين، وفئة الدوائر والمؤسسات الحكومية، والفئة المجتمعية.

الريشة الطائرة تختتم اليوم.. والموانع غداً

يشهد سباق تحدي الموانع منافسات قوية بين المشاركين من مختلف الجنسيات والأعمار، إذ يتنافس المشاركون على تخطي 11 حاجزاً متنوعاً في أسرع زمن ممكن، وتتواصل البطولة حتى غد، فيما تختتم اليوم منافسات بطولة الريشة الطائرة التي تقام في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي، وتقام بطولة الرماية مع الجري (ليزر رن) يومي 10 و11 مارس، وتنطلق بطولة شد الحبل يوم 11 مارس، وتستمر حتى 18 مارس، ويقام سباق الدراجات الهوائية يومي 15 و16 مارس، وتنطلق منافسات بطولة الكرة الطائرة يوم 12 مارس، وتستمر حتى 20 مارس.