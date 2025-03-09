الامارات | كأس الاتحاد يلمع في «يد» شباب الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق شباب الأهلي بلقب «كأس الاتحاد»، بعد تغلبه على نظيره الشارقة بنتيجة (26-24)، في المباراة النهائية المثيرة التي جمعتهما، أول من أمس، على صالة نادي مليحة.

وأضاف شباب الأهلي لقبه الثاني تاريخياً في «كأس الاتحاد»، بعدما كان قد توج به موسم 2010-2011، كما أضاف «فرسان اليد» لقبه الثاني لهذا الموسم، بعد تتويجه في ديسمبر الماضي بكأس «السوبر الإماراتي»، فيما حرم الشارقة من لقبه الثاني لهذا الموسم، بعد تتويجه أكتوبر الماضي بلقب «كأس الإمارات».

وتوج نائب رئيس اتحاد كرة اليد عبدالسلام ربيع، يصحبه الأمين العام للاتحاد ناصر الحمادي، والمدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي الدكتور ماجد سلطان، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، فريق الشارقة بالميداليات الفضية، وشباب الأهلي بالذهبية وكأس البطولة.

وبالعودة إلى مجريات المباراة، فقد فرّط الشارقة في فرصة إنهاء الشوط الأول متقدماً بنتيجة (13-12)، بعد أن تمكن شباب الأهلي سريعاً من فرض التعادل الذي استمر طيلة مراحل الشوط الثاني، قبل أن ينجح شباب الأهلي في الدقائق الأخيرة في الابتعاد بالنتيجة وحسم المباراة (26-24) والتتويج باللقب.

. «فرسان دبي» يضيف لقبه الثاني بمسابقات «كأس الاتحاد» بعدما توج به موسم 2010-2011.