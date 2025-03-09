الامارات | الموت يغيّب لاعب المنتخب السابق عمار الدوخي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غيّب الموت لاعب المنتخب الوطني ونادي الشعب سابقاً، عمار محمد الدوخي، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والتميز طوال مشواره الكروي.

ولعب الدوخي لفريق الشعب سابقاً، قبل دمج النادي مع جاره الشارقة، واعتزل اللعب في عام 2006، وتحول بعدها إلى مجال العمل الإداري، وكذلك التحليل الرياضي.

وعمل بعد اعتزاله اللعب أيضاً لفترات طويلة في قطاع الناشئين لكرة القدم، وكانت له بصمة مميزة في هذا القطاع، خصوصاً على صعيد نادي الشعب سابقاً.

ونعت الأوساط الرياضية المحلية عمار الدوخي، وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، عمران عبدالله لـ«الإمارات اليوم»: «إن مسيرة الراحل عمار الدوخي تميزت بالعطاء، سواء كان لاعباً أو إدارياً، وكان يتميز بروح القيادة».

وأضاف عمران عبدالله: «بالنسبة لي فقد عاصرت الراحل عمار الدوخي منذ الصغر، وهو من مواليد عام 1973، وبرحيله فقد الوسط الرياضي واحداً من الرياضيين المميزين».