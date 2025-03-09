شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف فريق الكرة الأول بالنادي المصري بقيادة التونسي أنيس بوجلبان، تدريباته اليوم الأحد، بعد وداع دور الـ 16 بكأس مصر، بعد الهزيمة أمام البنك الأهلي باستاد برج العرب مساء الجمعة الماضية، بثلاثة أهداف مقابل هدف وخروجه من بطولة الكأس.

ويستعد المصري لمواجهة بيراميدز المرتقبة، فى التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني من عمر بطولة الدوري.

وكان المصري فاز في مباراة الجولة 17 والأخيرة من عمر الدور الأول ببطولة الدوري، على مودرن سبورت بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليرفع الفريق الببورسعيدي رصيده إلى 30 نقطة خلال، ويسيطر على المركز الرابع في المربع الذهبي بعد انتهاء الدور الأول، بعدما خاض 17 مباراة ، فاز خلالهم في 8 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 11 آخرين.