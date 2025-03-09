شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الأهلى فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو اليوم، الأحد، الاستعداد لمواجهة الأهلى فى بطولة دوري نايل، بعدما أغلق صفحة مباراته أمام مودرن سبورت التي أقيمت مساء الجمعة باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر وانتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف فى الوقت الإضافى.

ويهتم الجهاز الفني للزمالك بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات الأهلى لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وتعد مباراة مودرن سبورت هى المواجهة السادسة فى القيادة الفنية للبرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للزمالك، حيث قاد الفريق أمام كل من بتروجت، الأهلى، وزد اف سى ، وانبى بدوري نايل ومباراة مودرن سبورت بكأس مصر.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الأهلى فى دوري نايل

يستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى المباراة المقرر لها التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بدوري نايل.

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام جديد يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.

وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

وضمنت 9 أندية بشكل رسمي المشاركة في دورة التتويج وهي بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

وتلعب 9 أندية في مجموعة تجنب الهبوط وهي زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاهلى بدوري نايل

وتنقل المباراة التي تجمع بين الزمالك والأهلى فى دوري نايل، من خلال قناة أون تايم سبورت باعتبارها صاحبة حقوق البث الحصرى المباشر لمباريات بطولة الدوري المصري.