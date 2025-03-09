شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد 28 مارس موعدا لمباراتىّ قبل نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة، يوم 28 مارس الجارى موعدا لمباراتى قبل نهائى كأس مصر موسم 2024 - 2025.

وتقام مباريات الدور ربع النهائى يوم السبت 15 مارس الجارى، بينما لم يتم تحديد موعد مباراة نهائى الكأس.

وحقق فريق بيراميدز الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 2 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، السبت، على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

بهذا الفوز يتأهل فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز لربع نهائى بطولة كأس مصر، لمواجهة إنبى، وسجل ثنائية الفريق السماوى، يوسف أوباما فى الدقيقة 48، وسجل أحمد عاطف قطة الهدف الثانى فى الدقيقة 85.