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أمينة عرفي تواجه اليابانية ساتومي فى نهائي بطولة نيوزيلندا للاسكواش

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أمينة عرفي تواجه اليابانية ساتومي فى نهائي بطولة نيوزيلندا للاسكواش

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

الأحد، 09 مارس 2025 01:30 ص

تلتقي فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي مع اليابانية ساتومي واتنبي، في مباراة الدور النهائي ببطولة نيوزيلندا المفتوحة للاسكواش، والتى تقام خلال الفترة بين 4 إلى 9 مارس الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، لتندرج فئة البطولات الفضية.

وفازت أمينة عرفي في مباراة الدور نصف النهائي على مواطنتها روان العربي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 12-10, 11-2.

بينما خسرت سلمى هاني ضمن منافسات ذات الدور، أمام اليابانية ساتومي واتنبي بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 53 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 12-10, 6-11, 11-5.

وشهدت البطولة مشاركة 6 لاعبات فى منافسات السيدات من مصر وهن، أمينة عرفى، روان العربى، هنا معتز، نور هيكل، وسلمى هانى، بينما يشارك لاعب واحد فقط فى منافسات الرجال وهو يحيى النوسانى.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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