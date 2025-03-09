شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة عرفي تواجه اليابانية ساتومي فى نهائي بطولة نيوزيلندا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تلتقي فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي مع اليابانية ساتومي واتنبي، في مباراة الدور النهائي ببطولة نيوزيلندا المفتوحة للاسكواش، والتى تقام خلال الفترة بين 4 إلى 9 مارس الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، لتندرج فئة البطولات الفضية.

وفازت أمينة عرفي في مباراة الدور نصف النهائي على مواطنتها روان العربي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 12-10, 11-2.

بينما خسرت سلمى هاني ضمن منافسات ذات الدور، أمام اليابانية ساتومي واتنبي بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 53 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 12-10, 6-11, 11-5.

وشهدت البطولة مشاركة 6 لاعبات فى منافسات السيدات من مصر وهن، أمينة عرفى، روان العربى، هنا معتز، نور هيكل، وسلمى هانى، بينما يشارك لاعب واحد فقط فى منافسات الرجال وهو يحيى النوسانى.