اخبار الرياضه

حكاية من الجبلاية .. تعرف على مجالس إدارات اتحاد الكرة حتى الألفية الجديدة

0 نشر
0 تبليغ

حكاية من الجبلاية .. تعرف على مجالس إدارات اتحاد الكرة حتى الألفية الجديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية من الجبلاية .. تعرف على مجالس إدارات اتحاد الكرة حتى الألفية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

توالت العديد من مجالس الإدارات المختلفة على مجلس إدارة اتحاد الكرة، بداية من أول مجلس إدارة عام 1921 حتى الألفية الجديدة، وهي:


1- جعفر والي باشا


مجلس عام 1921
معين
مجلس عام 1925 :
معين
مجلس عام 1926
معين
مجلس عام 1930
منتخب

2- الرئيس - حسين صبري باشا
مجلس عام 1928
معين
مجلس عام 1933
معين
مجلس عام 1935
معين

3- الرئيس - محمد حيدر باشا
مجلس عام 1937
معين
مجلس عام 1939
معين
مجلس عام 1941
معين
مجلس عام 1942
معين

4- الرئيس - فؤاد سراج الدين باشا
مجلس عام 1944
معين

5- الرئيس - عبد العزيز عبد الله سالم
مجلس عام 1952
معين
مجلس عام 1956
معين

6- الرئيس - محمد عبد العزيز
مجلس عام 1954
معين
مجلس عام 1965
معين

7- الرئيس - محمد عبد الحكيم عامر مجلس عام
1958 1966 معين

8- الرئيس - محمد سعد الدين زايد مجلس عام 1967 معين

9 – الرئيس- عثمان أحمد عثمان مجلس عام 1969 معين

10- الرئيس- سليمان عبد الحي سليمان مجلس عام 1971 معين

11- الرئيس - محمد أحمد محمد مجلس عام 1973 معين مجلس عام 1977 معين

12- الرئيس - محمد حسن حلمي مجلس عام 1978 مؤقت

13- الرئيس - مصطفى علواني مجلس عام 1981
14- الرئيس- حسن عبدون مجلس عام 1985 منتخب وطني عام 1989 منتخب

15- الرئيس - إبراهيم طائرني


مجلس عام 1988
مؤقت

16- الرئيس - محمد فاروق أبو العز
مجلس عام 1989
معين

17- الرئيس- محمد أحمد محمد
مجلس عام 1990
منتخب

18- الرئيس - يوسف الدهشوري
مجلس عام 1992
معين
مجلس عام 1993
اختيار
مجلس عام 1999
معين
مجلس عام 2000
منتخب

19- الرئيس - محمد السياجي
مجلس عام 1996
مؤقت

20- الرئيس - سمير زاهر
مجلس عام 1996
منتخب

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements