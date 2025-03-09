شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية من الجبلاية .. تعرف على مجالس إدارات اتحاد الكرة حتى الألفية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توالت العديد من مجالس الإدارات المختلفة على مجلس إدارة اتحاد الكرة، بداية من أول مجلس إدارة عام 1921 حتى الألفية الجديدة، وهي:



1- جعفر والي باشا



مجلس عام 1921

معين

مجلس عام 1925 :

معين

مجلس عام 1926

معين

مجلس عام 1930

منتخب

2- الرئيس - حسين صبري باشا

مجلس عام 1928

معين

مجلس عام 1933

معين

مجلس عام 1935

معين

3- الرئيس - محمد حيدر باشا

مجلس عام 1937

معين

مجلس عام 1939

معين

مجلس عام 1941

معين

مجلس عام 1942

معين

4- الرئيس - فؤاد سراج الدين باشا

مجلس عام 1944

معين

5- الرئيس - عبد العزيز عبد الله سالم

مجلس عام 1952

معين

مجلس عام 1956

معين

6- الرئيس - محمد عبد العزيز

مجلس عام 1954

معين

مجلس عام 1965

معين

7- الرئيس - محمد عبد الحكيم عامر مجلس عام

1958 1966 معين

8- الرئيس - محمد سعد الدين زايد مجلس عام 1967 معين

9 – الرئيس- عثمان أحمد عثمان مجلس عام 1969 معين

10- الرئيس- سليمان عبد الحي سليمان مجلس عام 1971 معين

11- الرئيس - محمد أحمد محمد مجلس عام 1973 معين مجلس عام 1977 معين

12- الرئيس - محمد حسن حلمي مجلس عام 1978 مؤقت

13- الرئيس - مصطفى علواني مجلس عام 1981

14- الرئيس- حسن عبدون مجلس عام 1985 منتخب وطني عام 1989 منتخب

15- الرئيس - إبراهيم طائرني



مجلس عام 1988

مؤقت

16- الرئيس - محمد فاروق أبو العز

مجلس عام 1989

معين

17- الرئيس- محمد أحمد محمد

مجلس عام 1990

منتخب

18- الرئيس - يوسف الدهشوري

مجلس عام 1992

معين

مجلس عام 1993

اختيار

مجلس عام 1999

معين

مجلس عام 2000

منتخب

19- الرئيس - محمد السياجي

مجلس عام 1996

مؤقت

20- الرئيس - سمير زاهر

مجلس عام 1996

منتخب