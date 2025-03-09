شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية من الجبلاية .. تعرف على مجالس إدارات اتحاد الكرة حتى الألفية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
توالت العديد من مجالس الإدارات المختلفة على مجلس إدارة اتحاد الكرة، بداية من أول مجلس إدارة عام 1921 حتى الألفية الجديدة، وهي:
1- جعفر والي باشا
مجلس عام 1921
معين
مجلس عام 1925 :
معين
مجلس عام 1926
معين
مجلس عام 1930
منتخب
2- الرئيس - حسين صبري باشا
مجلس عام 1928
معين
مجلس عام 1933
معين
مجلس عام 1935
معين
3- الرئيس - محمد حيدر باشا
مجلس عام 1937
معين
مجلس عام 1939
معين
مجلس عام 1941
معين
مجلس عام 1942
معين
4- الرئيس - فؤاد سراج الدين باشا
مجلس عام 1944
معين
5- الرئيس - عبد العزيز عبد الله سالم
مجلس عام 1952
معين
مجلس عام 1956
معين
6- الرئيس - محمد عبد العزيز
مجلس عام 1954
معين
مجلس عام 1965
معين
7- الرئيس - محمد عبد الحكيم عامر مجلس عام
1958 1966 معين
8- الرئيس - محمد سعد الدين زايد مجلس عام 1967 معين
9 – الرئيس- عثمان أحمد عثمان مجلس عام 1969 معين
10- الرئيس- سليمان عبد الحي سليمان مجلس عام 1971 معين
11- الرئيس - محمد أحمد محمد مجلس عام 1973 معين مجلس عام 1977 معين
12- الرئيس - محمد حسن حلمي مجلس عام 1978 مؤقت
13- الرئيس - مصطفى علواني مجلس عام 1981
14- الرئيس- حسن عبدون مجلس عام 1985 منتخب وطني عام 1989 منتخب
15- الرئيس - إبراهيم طائرني
مجلس عام 1988
مؤقت
16- الرئيس - محمد فاروق أبو العز
مجلس عام 1989
معين
17- الرئيس- محمد أحمد محمد
مجلس عام 1990
منتخب
18- الرئيس - يوسف الدهشوري
مجلس عام 1992
معين
مجلس عام 1993
اختيار
مجلس عام 1999
معين
مجلس عام 2000
منتخب
19- الرئيس - محمد السياجي
مجلس عام 1996
مؤقت
20- الرئيس - سمير زاهر
مجلس عام 1996
منتخب
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