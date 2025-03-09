شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك واجتماع بين كولر وطبيب الفريق والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته في التاسعة مساءً باستاد مختار التتش، في إطار الاستعداد لمواجهة الزمالك، ومن المقرر أن يعقد كولر جلسة مع أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالفريق؛ للوقوف على حالة المصابين قبل مباراة القمة، وأبرزهم على معلول وطاهر محمد طاهر وأفشة.

ويستعد الأهلي لمباراة الزمالك الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من منافسات المرحلة الثانية لبطولة الدوري الممتاز (دوري nile ). وفاز الأهلي على طلائع الجيش الأربعاء الماضي بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ17 والأخيرة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 39 نقطة جمعهم من 17 مباراة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 جمعهم من نفس عدد المباريات.

ويفتتح الأهلي مشواره في الدور الثاني من الدوري بخوض مباراة صعبة أمام الزمالك في قمة لقاءات المسابقة، وحقق المارد الأحمر الفوز على حساب طلائع الجيش بهدفين دون رد فى الجولة الاخيرة عن طريق جراديشار ومروان عطية.

مباراة الأهلى والزمالك تقام فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دوري نايل" بنظامه الاستثنائي.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف ثم فاز على غزل المحلة بهدف دون رد ثم فاز على الإسماعيلى برباعية دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق ثم فاز على حرس الحدود بهدف دون رد ثم فاز على طلائع الجيش بهدفين دون رد.