شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة بيراميدز والمقاولون فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز بطاقة التأهل لربع نهائى بطولة كأس مصر، لمواجهة إنبى، يوم 15 مارس الجارى على استاد الدفاع الجوى، بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 2 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

سجل ثنائية الفريق السماوى، يوسف أوباما فى الدقيقة 48، وسجل أحمد عاطف قطة الهدف الثانى فى الدقيقة 85.

سيطر فريق بيراميدز على المباراة من بدايتها وهدد مرمى المقاولون بأكثر من كرة، فى الوقت الذى اعتمد فريق ذئاب الجبل على الهجمات المرتدة.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: طارق علاء - محمود دونجا - كريم حافظ - أحمد توفيق، خط الوسط: محمد الشيبي - مهند لاشين - يوسف أوباما - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة، خط الهجوم: مروان حمدي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - يوسف نادر - علي جبر - بلاتي توريه - فيستون ماييلي - مصطفى فتحي - دودو الجباس - إبراهيم عادل - صامويل أومسا.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالى: محمود الحضرى، حسن شاكوش، عبد الرحمن سليمان، أحمد فوزى، محمد هانى تريكة، فاروقا كابورى، محمد رضا، جواكيم أوجيرى، إسلام مجدي، عبد الرحمن أكمل، على ياسر.