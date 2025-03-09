شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يهزم فاركو بهدف "ميهوب" ويتأهل لمواجهة البنك فى ربع نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 09 مارس 2025 12:27 ص

تأهل فريق غزل المحلة إلى ربع نهائي بطولة كأس مصر عقب الفوز على فاركو ‏بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد غزل المحلة، ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر للموسم الحالي 2024 / 2025.

وسجل عماد ميهوب هدف التقدم لفريق غزل المحلة في الشوط الثاني الإضافي، ويمنح فريقه بطاقة الصعود إلى ربع نهائي كأس مصر.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي، ليحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين لحسم المتأهل إلى ربع نهائي بطولة الكأس، والتي حسمها بعد الفوز على فاركو بهدف نظيف.

ومن المقرر أن يواجه غزل المحلة نظيره البنك الأهلي في ربع نهائي كأس مصر.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد العربي.

خط الدفاع: عمرو الجزار، أحمد ياسين، أسامة النجار.

خط الوسط: أحمد فوزي، محمد أسامة، يوسف حسن، إبراهيم حسن، عماد ميهوب.

خط الهجوم: جميدو فيتاو، محمد بن حمودة.

وتواجد على مقاعد البدلاء: عامر عامر، أحمد كاستيلو، محمد جابر، حمدي زكي، يحيى زكريا، محمد أشرف، محمد بن شرقي، موري توريه، محمود صلاح.

فيما جاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد

خط الدفاع: جابر كامل – عزمي غومة – عبد الرحمن عشري – جيفيسرون إنكادا

خط الوسط: محمود عماد – بابا كار ندياي – إينوك بنجامين

خط الهجوم: محمد فخري – عمرو ناصر – ياسين الملاح