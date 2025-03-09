شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد ربيعة لدفاع الأهلى فى القمة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

استقر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على عودة رامي ربيعة لدفاع الفريق الأحمر في مباراته أمام الزمالك يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لبطولة الدوري المصري.

وغاب رامي ربيعة عن المشاركة مع الأهلي في مباراته الأخيرة أمام طلائع الجيش، ضمن سياسة التدوير التي يتبعها الجهاز الفني لإراحة اللاعبين الأساسيين ومنح الفرصة لبعض اللاعبين الأخيرين.

وشهدت مباراة طلائع الجيش مشاركة الثنائي أشرف داري ومصطفى العش في مركز قلب دفاع الأهلي، ولكن كولر استقر على عودة رامي ربيعة للمشاركة الأساسية.

على جانب آخر، قرر مسئولو النادى الأهلى تأجيل مناقشة ملف تمديد عقود اللاعبين بشكل مؤقت لحين انتهاء مباراة القمة أمام الزمالك بدوري نايل، لفرض مزيدٍ من التركيز على جنبات الفريق، خاصة أن اللقاء المقبل مؤثر على فرص تتويج المارد الأحمر ببطولة الدوري هذا الموسم.

ويفتتح الأهلي مشواره في الدور الثاني من الدوري بخوض مباراة صعبة أمام الزمالك في قمة لقاءات المسابقة، وحقق المارد الأحمر الفوز على حساب طلائع الجيش بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة عن طريق جراديشار ومروان عطية.

مباراة الأهلى والزمالك تقام فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دوري نايل" بنظامه الاستثنائي.

وكانت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي قد كلفت محمد شوقي بحسم ملف تجديد عقود اللاعبين التي تنتهي بنهاية الموسم الجاري، وهم: محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمزة علاء وأكرم توفيق وعمروالسولية، وإن كان ملف التجديد لأكرم توفيق مُجمّداً بشكل كبير بسبب اتفاق اللاعب مع نادي الشمال القطري للانتقال إلى صفوفه الموسم المقبل، ونفس الموقف بالنسبة للحارس الشاب حمزة علاء الذي يرغب فى الرحيل لشعوره بعدم التقدير المالي، كما أنه يرغب فى المشاركة، وهو ما لا يحدث حالياً بسبب اعتماد الجهاز الفني على محمد الشناوي ومصطفى شوبير، أما ربيعة وياسر إبراهيم فالمفاوضات معهما مُستمرة لحسم ملف التجديد.