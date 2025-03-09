شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات سلة الأهلى يفزن على الصيد بدورى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

حقق الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على نظيره الصيد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.

أقيمت المباراة على صالة نادي الصيد، وقدم خلالها الفريق أداءً مميزًا بقيادة طارق خيري المدير الفني، ونجح في حسم المباراة بنتيجة 69-38.

وكان «سيدات سلة الأهلي» قد حقق الفوز في المباراة السابقة على سموحة بنتيجة 69-52 ضمن منافسات البطولة.