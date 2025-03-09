شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يصحح أخطاء الأهلى بالقمة 129 قبل ديربى الثلاثاء أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يعكف مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على تصحيح الأخطاء الفنية التي وقع فيها قبل خوض مباراة القمة 129 الماضية ضد الزمالك، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لبطولة الدوري المصري.

وينوي كولر إجراء تعديل على تشكيل الأهلي كما حدث في المباراتين الماضيتين أمام حرس الحدود وطلائع الجيش، بحيث يعتمد على محمد هاني وكريم الدبيس في قيادة الجبهتين اليمنى واليسرى مع عدم الاعتماد على الثنائي أكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا، اللذين ظهرا بشكل سيئ للغاية في القمة 129.

ويعكف كولر على دراسة الغريم الزمالك بشكل جيد من أجل معرفة نقاط القوة والضعف في صفوفه، وزطريقة اللعب التي يعتمد عليها، وكيفية التعامل مع التكتل الدفاعي الذي يفرضه جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأبيض، في ظل ميله إلى تضييق المساحات والاعتماد على دفاع المنطقة ومن ثم اللجوء إلى الهجوم المعاكس المرتد.

وينوي كولر وضع تشكيل مناسب قبل القمة 130 والتي يرغب في تحقيق الفوز خلالها لضمان المنافسة على حصد درع الدوري ومطاردة بيراميدز على صدارة الدوري والذي يتربع على قمته بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي.