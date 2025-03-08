شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين فاركو وغزل المحلة بالشوط الأول فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقرالسبت، 08 مارس 2025 10:27 م
انتهى الشوط الأول من مباراة فاركو ضيفا على غزل المحلة بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما اليوم السبت على استاد غزل المحلة، ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر للموسم الحالي 2024 / 2025.
وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد العربي.
خط الدفاع: عمرو الجزار، أحمد ياسين، أسامة النجار.
خط الوسط: أحمد فوزي، محمد أسامة، يوسف حسن، إبراهيم حسن، عماد ميهوب.
خط الهجوم: جميدو فيتاو، محمد بن حمودة.
وتواجد على مقاعد البدلاء: عامر عامر، أحمد كاستيلو، محمد جابر، حمدي زكي، يحيى زكريا، محمد أشرف، محمد بن شرقي، موري توريه، محمود صلاح.
فيما جاء تشكيل فاركو كالتالي:
حراسة المرمى: محمد سعيد
خط الدفاع: جابر كامل – عزمي غومة – عبد الرحمن عشري – جيفيسرون إنكادا
خط الوسط: محمود عماد – بابا كار ندياي – إينوك بنجامين
خط الهجوم: محمد فخري – عمرو ناصر – ياسين الملاح
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