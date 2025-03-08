شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين بيراميدز والمقاولون فى الشوط الأول من كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة بيراميدز والمقاولون العرب، التي تجمعهما حاليًا على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، بالتعادل السلبى بين الفريقين.

سيطر فريق بيراميدز على المباراة، وهدد مرمى المقاولون بأكثر من كرة، فى الوقت الذى اعتمد فريق ذئاب الجبل على الهجمات المرتدة، وكاد يسجل هدف التقدم من كرة ركنية هددوا بها مرمى شريف إكرامى.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: طارق علاء - محمود دونجا - كريم حافظ - أحمد توفيق، خط الوسط: محمد الشيبي - مهند لاشين - يوسف أوباما - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة، خط الهجوم: مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - يوسف نادر - علي جبر - بلاتي توريه - فيستون ماييلي - مصطفى فتحي - دودو الجباس - إبراهيم عادل - صامويل أومسا.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالى: محمود الحضرى، حسن شاكوش، عبد الرحمن سليمان، أحمد فوزى، محمد هانى تريكة، فاروقا كابورى، محمد رضا، جواكيم اوجيرى، إسلام مجدي، عبد الرحمن اكمل، على ياسر.