شكرا لقرائتكم خبر عن الإيطالي بيانكي والكندية هارفي يحرزان ذهبية كأس العالم لسلاح الشيش في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُوج الإيطالي جيولام بيانكي والكندية إليناور هارفي بذهبية منافسات الرجال والسيدات في بطولة كأس العالم لسلاح الشيش والمقامة في صالات نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 6 وحتى 9 مارس الجاري.

وحقق الإيطالي بيانكي الذهبية، بينما حقق التشيكي ألكسندر شوبونتيش الفضية، وحصل على البرونزية كلا من الأمريكي جيريك مينهاردت والكوري الجنوبي جيونجيون يون.

بينما حققت الكندية إليناور هارفي ذهبية منافسات فردي السيدات، وحصلت الإيطالية مارتينا باتيني الميدالية الفضية وحققت الإيطالية مارتينا فافاريتو والفرنسية إيفا لاشيراي الميدالية البرونزية.

وشهدت البطولة تألق المصري عبد الرحمن طلبة، الذي احتل المركز الـ11 بعد خسارته في ثمن النهائي أمام الإيطالي توماسو ماريني، المصنف الثالث عالميًا.

وكان طلبة قد قدم أداءً قويًا في البطولة، حيث فاز على بطل المجر جيرجو سزيميس بنتيجة 15-9 في دور الـ32، وتغلب على السنغافوري رافائيل جوان كانج بنتيجة 15-8 في دور الـ64 الرئيسي.

ويشارك في البطولة 46 دولة مختلفة يمثلهم 428 لاعباً ولاعبة حتى الآن بواقع 242 لاعباً في منافسات فردي الرجال و186 لاعبة في منافسات فردي السيدات، كما تشهد البطولة مشاركة 26 منتخباً في منافسات فرق الرجال و22 منتخباً في فرق السيدات.