شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل بالأهلى.. و48 ساعة تحسم موقفه من القمة 130 والان مع تفاصيل الخبر

يخوض محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي بعد شكواه من الإصابة بشد في عضلة السمانة واقتراب تعافيه من الإصابة والمشاركة في التدريبات الجماعية.

وبدأ أفشة تدريبات الجري حول الملعب، على أن يشارك في التدريبات الجماعية خلال الـ48 ساعة القادمة، ورغم أنه سيكون جاهزا من الطبية للمشاركة في القمة أمام الزمالك يوم الثلاثاء المقبل، إلا أن موقفه لا يزال غامضا من دخول قائمة اللقاء.

وسيتحدد موقف أفشة من مباراة القمة بعد الانتظام في التدريبات الجماعية والاطمئنان على جاهزيته الفنية، ولكن تبقى مشاركة اللاعب بيد مارسيل كولر المدير الفني الذي سيحسم موقف أفشة النهائي من القمة 130.

على جانب آخر، قرر مسئولو النادى الأهلى تأجيل مناقشة ملف تمديد عقود اللاعبين بشكل مؤقت لحين انتهاء مباراة القمة أمام الزمالك بدوري نايل، لفرض مزيدٍ من التركيز على جنبات الفريق، خاصة أن اللقاء المقبل مؤثر على فرص تتويج المارد الأحمر ببطولة الدوري هذا الموسم.

ويفتتح الأهلي مشواره في الدور الثاني من الدوري بخوض مباراة صعبة أمام الزمالك في قمة لقاءات المسابقة، وحقق المارد الأحمر الفوز على حساب طلائع الجيش بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة عن طريق جراديشار ومروان عطية.

مباراة الأهلى والزمالك تقام فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دوري نايل" بنظامه الاستثنائي.

وكانت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي كلفت محمد شوقي بحسم ملف تجديد عقود اللاعبين التي تنتهي بنهاية الموسم الجاري ، وهم محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمزة علاء وأكرم توفيق وعمروالسولية، وإن كان ملف التجديد لأكرم توفيق مُجمّداً بشكل كبير بسبب اتفاق اللاعب مع نادي الشمال القطري للانتقال إلى صفوفه الموسم المقبل، ونفس الموقف بالنسبة للحارس الشاب حمزة علاء الذي يرغب فى الرحيل لشعوره بعدم التقدير المالي، كما أنه يرغب فى المشاركة، وهو ما لا يحدث حالياً بسبب اعتماد الجهاز الفني على محمد الشناوي ومصطفى شوبير، أما ربيعة وياسر إبراهيم فالمفاوضات معهما مُستمرة لحسم ملف التجديد.