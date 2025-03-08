بطولة ألمانيا: بايرن وليفركوزن يسقطان على أرضيهما قبل قمتهما القارية

الرياص - اسماء السيد - برلين : سقط كل من بايرن ميونيخ المتصدر وباير ليفركوزن مطارده المباشر وحامل اللقب على أرضه قبل قمتهما القارية في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما خسر الأول المنقوص عدديا أمام ضيفه بوخوم 2 3، والثاني أمام ضيفه فيردر بريمن 0 2 السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

في المباراة الأولى على ملعب "أليانتس أرينا" في ميونيخ، عكَّر بوخوم صفو احتفالات النادي البافاري بالذكرى الـ125 لتأسيسه عندما قلب عليه الطاولة محولا تخلفه بثنائية للمدافع البرتغالي باولو غيريرو الى فوز بعد تسجيله ثلاثة أهداف تناوب على تسجيلها الكرواتي ياكوف ميديتش (31) والمالي ابراهيما سيسوكو (51) والسلوفاكي ماتوس بيرو (71).

ولعب بايرن بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 43 إثر طرد لاعب وسطه البرتغالي جواو بالينيا، كما أهدر له سيرج غنابري ركلة جزاء في الدقيقة 22.

وهو الفوز الأول لبوخوم على بايرن في عقر داره منذ 28 آب/أغسطس 1991.

وفرط بايرن الذي ارتأى تأجيل احتفالاته بالذكرى الـ125 لتأسيسه الى اليوم كونه يلعب على أرضه بعدما صادف تاريخ التأسيس في 27 شباط/فبراير 1900 الخميس قبل الماضي عشية زيارته شتوتغارت (3 1)، في تقدمه بثنائية نظيفة وسقط للمرة الثانية هذا الموسم بعد الاولى امام مضيفه ماينتس 1 2 في 14 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ودفع النادي البافاري ثمن إراحة مدربه البلجيكي فانسان كومباني لثمانية لاعبين أساسيين في مقدمتهم حارس مرماه العملاق مانويل نوير المصاب وهدافه الانكليزي هاري كاين الذي جلس على دكة البدلاء الى جانب الكندي ألفونسو ديفيس ويوزوا كيميش وجمال موسيالا والفرنسي مايكل اوليسيه والنمسوي كونراد لايمر والكوري الجنوبي مين جاي كيم، في محاولة لادخار مجهوداتهم قبل القمة أمام ليفركوزن على أرض الاخير الثلاثاء في ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة، علما أنه حسم مباراة الذهاب لصالحه بثلاثية نظيفة.

وكان بايرن في طريقه الى تحقيق فوز سهل عندما تقدم بثنائية لغيريرو بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة اثر تمريرة من غنابري (14)، و28 برأسية من مسافة قريبة إثر رأسية للقائد المخضرم توماس مولر، وبينهما أهدر غنابري ركلة جزاء اثر عرقلة لوروا سانيه داخل المنطقة، لكنه سدد في القائم الايمن (22).

لكن الضيوف قلصوا الفارق عبر ميديتش بتسديدة قوية "على الطاير" اثر كرة مرتدة من مولر عقب ركلة ركنية فأسكنها شباك الحارس الواعد يوناس أوربيغ (21 عاما).

وتلقى بايرن ميونيخ ضربة قاسية بطرد بالينيا بسبب تدخل قوي على اليوناني يورغيوس ماسوراس (43).

ولم يتأخر بوخوم في استغلال النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض وأدرك التعادل مطلع الشوط الثاني برأسية ساقطة لسيسوكو اثر تمريرة عرصية لفيليكس باسلاك، بعدما تصدى قبلها بثوان أوربيغ لرأسية من مسافة قريبة لماسوراس (51).

وأهدر غيريرو فرصة الهاتريك بإهداره انفرادا حيث لعب الكرة بجوار القائم الايمن (58).

ودفع كومباني بالرباعي كاين وموسيالا وأوليسيه ولايمر مكان مولر وغنابري وسانيه والفرنسي ساشا بوي (63)، وكاد لايمر يفعلها بتسديدة قوية من حافة المنطقة ابعدها الحارس تيمو هورن الى ركنية (68).

ونجح بوخوم في التقدم عندما قطع ميديتش كرة من الكرواتي جوزيب ستانيسيتش ومررها الى فيليب هوفمان المتوغل من الجهة اليسرى، فرفعها زاحفة داخل المنطقة هيأها بيرو لنفسه وسددها على يسار الحارس أوربيغ (71).

وكاد كاين يدرك التعادل برأسية قوية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من اوليسيه لكن الحارس هورن أبعدها ببراعة الى ركنية لم تثمر (79).

وتابع أوربيغ تألقه وأنقذ فريقه من الضربة القاضية بتصديه لتسديدة قوية للبديل موريتس بروشينسكي من داخل المنطقة (84).

وفي الثانية، لم تكن حال ليفركوزن أفضل بسقوطه أمام فيردر بريمن 0 2 سجلهما النمسوي رومانو شميد (7) وجاستين نجينماه (90+4)، متعرضا بدوره للخسارة الثانية هذا الموسم بعد الاولى امام ضيفه لايبزيغ 2 3 في المرحلة الثانية في 31 آب/أغسطس.