شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد إبراهيم مدير شئون لاعبين الزمالك يحصل على دبلومة قانون كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين بنادي الزمالك دبلومة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في قانون كرة القدم، التي ينظمها فيفا" وتُعتبر من البرامج التعليمية الرائدة في مجال القانون الرياضي بشأن الانتقالات والنزاعات الرياضية.

استمرت هذه الدبلومة على مدار 13 شهرًا، وتضمنت خمس مراحل تعليمية مُكثفة تم تنظيمها في عدة مدن زيوريخ، باراجواي، دبي، وميامي.

وكانت المرحلة الأخيرة من هذه الرحلة التعليمية في مقر "فيفا" الجديد في ميامي، وحصل أحمد إبراهيم على شهادة الترخيص بعد إتمام الدبلومة، والتي شملت محاضرات وورش عمل مع أفضل الخبراء في مجال التقاضي الرياضي.

وا تم تنظيم حفل تخرج في متحف الجرافيتي بميامي بالولايات المتحده الأمريكية مقدّم من الفيفا، تم فيه تسليم هدية تذكارية لكل خريج من البرنامج، وذلك تقديرًا للمجهود الكبير الذي تم بذله خلال هذه الفترة.

ويهدف البرنامج المقدم من "فيفا" إلى تأهيل الخبراء في مجال التقاضي الرياضي، ويتيح للخريجين التعرف على أحدث التغييرات والتحديثات في مجال قانون كرة القدم، كما يتيح لهم الحصول على الترخيص للعمل كممثلين قانونيين في قضايا التقاضي المتعلقة بـ"فيفا" أو في مجال الاستشارات القانونية الرياضية بشكل مرخص.