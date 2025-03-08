شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بيراميدز والمقاولون فى مواجهة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة المقاولون العرب في إطار بطولة كأس مصر، ويحل المقاولون العرب ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: طارق علاء - محمود دونجا - كريم حافظ - أحمد توفيق

خط الوسط: محمد الشيبي - مهند لاشين - يوسف أوباما - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - يوسف نادر - علي جبر - بلاتي توريه - فيستون ماييلي - مصطفى فتحي - دودو الجباس - إبراهيم عادل - صامويل أومسا.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالى: محمود الحضرى، حسن شاكوش، عبد الرحمن سليمان، أحمد فوزى، محمد هانى تريكة، فاروقا كابورى، محمد رضا، جواكيم اوجيرى، إسلام مجدي، عبد الرحمن اكمل، على ياسر.