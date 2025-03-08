شكرا لقرائتكم خبر عن خارج الملعب.. كيشو بطل المصارعة الابن الوحيد لوالديه وهذه أول هدية لوالدته والان مع تفاصيل الخبر

بعيدًا عن ضجيج البطولات والصالات الرياضية وبريق الميداليات والإنجازت، يخرج اللاعب أو اللاعبة من بساط وصالة المنافسات ليخلع ثوب الرياضة ويكمل حياته الأسرية والاجتماعية.

بطل اليوم فى خارج الملعب هو محمد ابراهيم كيشو بطل المصارعة الحاصل على برونزية أولمبياد طوكيو 2020.

كيشو من مواليد 1998 واسمه الحقيقى محمد إبراهيم، سر لقب كيشو تم إطلاقه عليه من والده، نسبة إلى كش ملك لأنه كان يفوز على منافسيه لعدم التكافؤ، 7-0 أو 8-0 ، حيث إن والده يحب الشطرنج.

كيشو هو الابن الوحيد لوالديه لذلك يخافون عليه بشكل كبير، خاصة أنه كان يسافر البطولات فترات كبيرة، وهو ما جعل والدته مرتبطة به أكثر حيث كان تذهب به إلى المدرسة صباح والتدريب مساء.

أول هدية أحضرها كيشو لوالدته بعدما شارك فى بطولات كانت عبارة عن حلق ذهبي، ومن المواقف التى ساهمت فى تحقيقه الميداليات، قبل نهائي إحدى البطولات قالت له والدته عندما عرفت أنه وصل للنهائي: "لو مجبتش دهب لمصر مش هدخلك البيت"، وبالفعل حقق ميدالية ذهبية.

ارتبط كيشو بلاعبة المصارعة التونسية فاطمة أمبولى واحتفلا بالخطوبة فى تونس بحضور والده ووالدته، إلا أن المشروع لم يكتمل.

فى أولمبياد باريس 2024 تم اتهامه بالتحرش باحدى الفتيات الا ان التحقيقات اثبتت براءته، لعدم وجود ادلة، واصدرت اللجنة الاولمبية بيانا ببراءة اللاعب من التهمة.