شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: طاقم حكام مصري لمباراة الأهلي والزمالك حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر باتحاد الكرة، عن أن الأقرب حتى الآن أن يدير مباراة القمة بين الأهلى والزمالك الثلاثاء المقبل فى افتتاح المرحلة الثانية من الدورى المصرى طاقم حكام مصرى.

قال المصدر إن الوقت ضيق للغاية ومن الصعب استقدام طاقم حكام أوروبى مميز للقاء، لذا تسير الأمور حتى الآن نحو تكليف حكم مصرى لإدارة المباراة المرتقبة.

مباراة الأهلى والزمالك تقام فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دوري نايل" بنظامه الاستثنائي.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف ثم فاز على غزل المحلة بهدف دون رد ثم فاز على الإسماعيلى برباعية دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق ثم فاز على حرس الحدود بهدف دون رد ثم فاز على طلائع الجيش بهدفين دون رد.