شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤجل مناقشة ملف تمديد عقود اللاعبين بسبب مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو النادى الأهلى تأجيل مناقشة ملف تمديد عقود اللاعبين بشكل مؤقت لحين انتهاء مباراة القمة أمام الزمالك بدوري نايل، لفرض مزيدٍ من التركيز على جنبات الفريق، خاصة أن اللقاء المقبل مؤثر على فرص تتويج المارد الأحمر ببطولة الدوري هذا الموسم.

ويفتتح الأهلي مشواره في الدور الثاني من الدوري بخوض مباراة صعبة أمام الزمالك في قمة لقاءات المسابقة، وحقق المارد الأحمر الفوز على حساب طلائع الجيش بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة عن طريق جراديشار ومروان عطية.

مباراة الأهلى والزمالك تقام فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دوري نايل" بنظامه الاستثنائي.

وكانت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي كلفت محمد شوقي بحسم ملف تجديد عقود اللاعبين التي تنتهي بنهاية الموسم الجاري ، وهم محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمزة علاء وأكرم توفيق وعمروالسولية، وإن كان ملف التجديد لأكرم توفيق مُجمّداً بشكل كبير بسبب اتفاق اللاعب مع نادي الشمال القطري للانتقال إلى صفوفه الموسم المقبل، ونفس الموقف بالنسبة للحارس الشاب حمزة علاء الذي يرغب فى الرحيل لشعوره بعدم التقدير المالي، كما أنه يرغب فى المشاركة، وهو ما لا يحدث حالياً بسبب اعتماد الجهاز الفني على محمد الشناوي ومصطفى شوبير، أما ربيعة وياسر إبراهيم فالمفاوضات معهما مُستمرة لحسم ملف التجديد.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف ثم فاز على غزل المحلة بهدف دون رد ثم فاز على الإسماعيلى برباعية دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق ثم فاز على حرس الحدود بهدف دون رد ثم فاز على طلائع الجيش بهدفين دون رد.