شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. ماذا فعل الأهلي والزمالك فى القمة الأخيرة بالكرة الطائرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

تنتظر الجماهير المتابعة للكرة الطائرة مواجهة فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي أمام الزمالك في العاشرة والنصف مساء اليوم، السبت فى إطار نهائي كأس السوبر المصري للموسم المحلي 2023-2024 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وشهدت آخر مباراة قمة جمعت الفريقين، فى نهائي البطولة العربية التى اختتمت مؤخرا في قطر، فوز الزمالك بنتيجة 3-0 والتتويج باللقب.

وتأهل الأهلي إلى النهائي بالفوز على بتروجت بنتيجة 3-0 ، بينما تأهل الزمالك بالفوز علي سبورتنج بنفس النتيجة.

واستقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة علي اقامة مباريات سوبر الرجال للموسم المحلي 2023-2024 بحضور جماهيرى.

وضرب فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك، موعدا مع الأهلي في بلاي أوف نصف الدوري الممتاز بعد الفوز علي نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3-0، في مباراة فاصلة لحسم المقعد الرابع في نصف نهائي دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024-2025.

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائي بعد الفوز على سموحة، وصعد أيضا بتروجت بعد الفوز على القناة، وكذلك الاتحاد السكندرى على حساب سبورتنج، وحسم الزمالك المتأهل الرابع علي حساب الطلائع.