شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يفاضل بين عمر كمال ومحمد هانى لقيادة الجبهة اليمنى للأهلى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يفاضل السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، بين الثنائى عمر كمال عبد الواحد ومحمد هانى لاعبى الفريق لاختيار أحدهما للمشاركة بشكل أساسى فى مباراة القمة أمام الزمالك.

ويفتتح الأهلي مشواره في الدور الثاني من الدوري بخوض مباراة صعبة أمام الزمالك في قمة لقاءات المسابقة، وحقق المارد الأحمر الفوز على حساب طلائع الجيش بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة عن طريق جراديشار ومروان عطية.

وشارك محمد هانى أساسياً فى قيادة الجبهة اليمنى للأهلى فى مباراة طلائع الجيش الأخيرة والتى فاز بها المارد الأحمر بهدفين دون رد، فيما شارك عمر كمال عبد الواحد بديلا فى الشوط الثانى من عمر المباراة.

مباراة الأهلى والزمالك تقام فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دوري نايل" بنظامه الاستثنائي.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف ثم فاز على غزل المحلة بهدف دون رد ثم فاز على الإسماعيلى برباعية دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق ثم فاز على حرس الحدود بهدف دون رد ثم فاز على طلائع الجيش بهدفين دون رد.