شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية صائم.. حمادة صدقى يرفض الإفطار رغم ضغط المباريات فى نهار رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفظ نجوم الكرة بذكريات ومواقف مع الصيام في شهر رمضان الكريم، لا يمكن أن تسقط من الذاكرة بمرور الوقت، حيث تبقى عالقة في أذهانهم حتى بعد الاعتزال.

حمادة صدقي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق يقول إنه خاض مباريات عديدة في نهار رمضان عندما كان فى صفوف النادي الأهلي، لافتًا إلى أنها كانت لحظات صعبة جدًا.

وأضاف حمادة صدقى ، أنه كان يصوم طوال الشهر حتى أثناء لعب المباريات، والتي كان أغلبها في وقت الظهيرة وبين العصر والمغرب، لاسيما مع الصيام فى الشهر الكريم.

حمادة صدقى، من مواليد 25 أغسطس 1961، وولد محمد يحيى صدقى الشهير بحمادة صدقى بمحافظة المنيا، توج مع منتخب الشباب بلقب بطولة أفريقيا عام 1981، وشارك فى كأس العالم للشباب 1981 بأستراليا، واستمر فى صفوف المنيا حتى انتقاله للأهلى مطلع موسم 1986-1987، حتى اعتزاله نهاية موسم 1992-1993.

وحقق صدقى مع الأهلى فى 7 سنوات 11 لقبا، بواقع بطولة الدورى مرتين أعوام 1987، 1989، وكأس مصر 4 مرات أعوام 1989، 1991، 1992، 1993، وكأس الاتحاد 1989، دوري أبطال إفريقيا 1987، وأبطال الكؤوس مرتين 1986، 1993، بطولة الأفروأسيوية 1989.

لعب بقميص الأهلى 110 مباريات، سجل خلالها هدفا وحيدا، كما شارك مع المنتخب الأول فى 4 نسخ لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وتوج بلقب نسخة 1986 بالقاهرة، وشارك في بطولة أبيدجان 1984، ومراكش 1988، والجزائر 1990.

عمل مدربا مساعدا للمنتخب المصرى الأول فى جهاز حسن شحاتة فى الفترة من 2004 حتى 2011، وفاز بلقب أمم أفريقيا ثلاث مرات أعوام 2006 بالقاهرة، و2008 بغانا، و2010 بأنجولا.

كما درب كلا من سموحة 2013/2014، قاده لوصافة الدورى خلفًا للنادى الأهلى بفارق الأهداف بعد منافسة كبيرة على اللقب والتأهل لدورى أبطال أفريقيا لأول مرة فى تاريخ النادى السكندرى، كما وصل سموحة بقيادة حمادة صدقى إلى نهائى الكأس والذى خسره أمام نادى الزمالك بهدف دون رد.

ولم ينجح سموحة فى تحقيق نتائج أفضل من تلك التى قدمتها تحت القيادة الفنية لحمادة صدقى منذ ظهوره فى الدورى الممتاز حتى الآن.

ثم تولى حمادة صدقى تدريب وادى دجلة، ثم إنبى، ثم تولى قيادة منتخب المحليين، ثم الجونة فى الموسم الماضى قبل أن يعود لسموحة قبل أن يرحل لتدريب الهلال السودانى ثم الإنتاج الحربى الذى استقال منه الموسم الماضى ثم تولى تدريب ظفار العمانى.

أعلن نادى زد إف سي الخميس الماضي تعيين حمادة صدقي مديراً فنياً للفريق الأول خلال الفترة المقبلة، خلفا لمجدي عبد العاطي الذي تم فسخ تعاقده بالتراضي، بعد نهاية منافسات الدور الأول لبطولة الدوري.